Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Грядущая рабочая неделя станет для россиян шестидевной из-за приближающегося праздника Первомая. Трудиться предстоит с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 апреля, включительно. После трудящееся население сможет отдохнуть четыре дня.

«Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно», – сообщили в Роструде.

При этом следующая после праздников рабочая неделя будет сокращенной. Так как первый рабочий день после праздничных выходных приходится на четверг, 3 мая, соответственно, работать придется всего два дня – четверг и пятницу.

Как пишет «Интерфакс», в связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части – 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.