Инвалид просил прохожих в Благовещенске помочь ему выкопать девушку из-под земли

Жители Благовещенска сняли на видео инвалида без ног, который разобрал в центре города тротуарную плитку и выкопал яму. Мужчина, со слов очевидцев, громко кричал и ругался матом, призывая прохожих помочь ему выкопать из-под земли девушку.

Происходило действие по улице Театральной в районе пересечения с улицей Ленина. Мужчина в инвалидном кресле подъехал к аптеке, опустился на тротуарную плитку и начал копать руками яму.

«Он решил, что там закопана девушка, и удивлялся, что ему никто не хочет помогать. Пытался плиткой остановить проезжающие мимо автомобили, махал активно этой плиткой, кидал ее в стороны. Хотел всячески привлечь внимание прохожих и водителей, говорил, что девушку надо спасать, что она еще дышит. Громко орал матом, кидался на проходящих мимо людей», – рассказала свидетельница случившегося Анастасия.

Спустя некоторое время на место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Их инвалид тоже пытался привлечь к операции по спасению девушки. В итоге, как сообщили Амур.инфо в полиции, мужчину увезли в больницу. Привлекут ли мужчину к ответственности или направят на лечение, пока неизвестно.

За последнее время это второй инцидент в городе с участием инвалида.В начале апреля другой мужчина в инвалидном кресле напал с ножом на автомобиль такси. Тогда по данному факту полицейские начали проверку. Заявление написал водитель машины.