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сегодня, 11:30 6

Инвалид просил прохожих в Благовещенске помочь ему выкопать девушку из-под земли

Инвалид просил прохожих в Благовещенске помочь ему выкопать девушку из-под земли

Жители Благовещенска сняли на видео инвалида без ног, который разобрал в центре города тротуарную плитку и выкопал яму. Мужчина, со слов очевидцев, громко кричал и ругался матом, призывая прохожих помочь ему выкопать из-под земли девушку.

Происходило действие по улице Театральной в районе пересечения с улицей Ленина. Мужчина в инвалидном кресле подъехал к аптеке, опустился на тротуарную плитку и начал копать руками яму.

«Он решил, что там закопана девушка, и удивлялся, что ему никто не хочет помогать. Пытался плиткой остановить проезжающие мимо автомобили, махал активно этой плиткой, кидал ее в стороны. Хотел всячески привлечь внимание прохожих и водителей, говорил, что девушку надо спасать, что она еще дышит. Громко орал матом, кидался на проходящих мимо людей», – рассказала свидетельница случившегося Анастасия.

Спустя некоторое время на место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Их инвалид тоже пытался привлечь к операции по спасению девушки. В итоге, как сообщили Амур.инфо в полиции, мужчину увезли в больницу. Привлекут ли мужчину к ответственности или направят на лечение, пока неизвестно.

За последнее время это второй инцидент в городе с участием инвалида.В начале апреля другой мужчина в инвалидном кресле напал с ножом на автомобиль такси. Тогда по данному факту полицейские начали проверку. Заявление написал водитель машины.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    это походу тот же больной с такси который, его в дурку принудительно надо

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    У нас в городе инвалиды хоть чем нибудь занимаются, спортом например или творчеством? Или только бухают и милостыню просят?

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Не дай мне бог сойти с ума.

    Нет, легче посох и сума;

    Нет, легче труд и глад.

    Не то, чтоб разумом моим

    Я дорожил; не то, чтоб с ним

    Расстаться был не рад:

    Когда б оставили меня

    На воле, как бы резво я

    Пустился в темный лес!

    Я пел бы в пламенном бреду,

    Я забывался бы в чаду

    Нестройных, чудных грез.

    И я б заслушивался волн,

    И я глядел бы, счастья полн,

    В пустые небеса;

    И силен, волен был бы я,

    Как вихорь, роющий поля,

    Ломающий леса.

    Да вот беда: сойди с ума,

    И страшен будешь как чума,

    Как раз тебя запрут,

    Посадят на цепь дурака

    И сквозь решетку как зверка

    Дразнить тебя придут.

    А.С. Пушкин

  • Бермудский

    Бермудский
    1 час назад

    А че тут какого

    вон Кадыров призвал закопать Ленина и откопать Сталина.

    На полном серьезе

    все сми опубликовали

    хомячки пустили восторженные слюни одобрения

    а тут

    ну закопал когдато девушку сейчас не помнит где, попросил помощи , бывает

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Бермудский

    ну закопал когдато девушку сейчас не помнит где, бывает



    заначку на будущее сделал ? )))

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Сейчас весна - сезонное обострение у шизофренников. Граждане будьте бдительны!

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