Житель Воркуты перечислил деньги в Амурскую область и оказался жертвой мошенников

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В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте обратился местный житель 1997 года рождения, ставший жертвой интернет-мошенников. Злоумышленники взломали страницу в скайпе его родственника из Амурской области и обманом похитили 60 тысяч рублей.

Мужчина зашел на свою страничку в скайпе, где прочитал сообщение от племянника, проживающего в Амурской области. Тот обратился с просьбой одолжить 30 000 рублей. Воркутинец перечислил деньги по указанным реквизитам, после чего родственник вновь написал сообщение с просьбой одолжить еще 30 000 рублей, якобы на погашение ссуды. Ничего не подозревая, заявитель выполнил просьбу, а затем связался с племянником по телефону, чтобы уточнить, получил ли он деньги.

Удивленный парень сообщил, что никаких сообщений о просьбе помочь деньгами он не отправлял, а также предположил, что его страница, возможно, была взломана. Компьютером в последнее время он не пользовался. Из-за поломки парень сдал технику в ремонт, а после обнаружил, что всем знакомым были разосланы сообщения с просьбой одолжить денег.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.