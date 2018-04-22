В Восточном военном округе репетируют праздничные салюты к 9 Мая

Салютные дивизионы Восточного военного округа начали подготовку к проведению праздничных салютов 9 Мая. В 22:00 по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. В ходе этих мероприятий производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.

При подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысячи холостых боеприпасов. В праздник для запуска фейерверков в Восточном военном округе будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок, сообщает пресс-служба ВВО.