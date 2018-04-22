В Благовещенске огонь уничтожил здание в районе Политехнической – Зейской

21 апреля поздно вечером благовещенские пожарные боролись с огнем в районе Политехнической – Зейской. Там горело двухэтажное бесхозное здание. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:45.

Когда приехали пожарные, строение горело открытым пламенем. На месте работали шесть единиц пожарной техники и 18 человек личного состава. На ликвидацию открытого горения ушло 5 минут. В огне никто не пострадал. Рядом со сгоревшим зданием находится детский сад, но угрозы распространения огня на территорию дошкольного учреждения не было, сообщили в амурском управлении МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, на месте работают дознаватели.