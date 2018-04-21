Лолита назвала концерт в Благовещенске последним перед пенсией (фото)

Вечером 21 апреля в ОКЦ Благовещенска состоялся концерт Лолиты Милявской. Певицу встретил полный зал, что стало уже традицией, а выступление продолжалось два с половиной часа.

Перед концертом зал развеселил человек, который из-за кулис объявлял о том, что вот-вот на сцену выйдет Лолита. Он сказал, что на выступлении разрешается делать фото и видео, но фотографировать Милявскую можно только сверху, так как снизу она выглядит толще и старше.

Стартовал концерт с исполнения попурри из первых песен Лолиты – тех, которые звучали когда-то давно.

Лолита, как всегда, была весьма непосредственна и вовсю дурачилась на сцене. Так, во время исполнения одной из песен Милявская надела на руку игрушечного зайца, смешно обыграв этот образ. Она изображала рога, задирала платье и говорила о том, что важно быть открытыми и непосредственными. Певица активно общалась с залом, рассказывая истории из личной жизни.

Лолита заявила, что из Благовещенска уезжает подавать документы на пенсию. Сейчас ей 54 года. Впрочем, как позже выяснилось, и это была шутка.

Милявская познакомила собравшихся со своей командой – двумя гитаристами, клавишником и барабанщиком. Рассказывала о них много интересного. Так, один из них раньше работал с Аллой Пугачевой, другой был в группе «Ария».

Самой ожидаемой горожанами песней оказалась композиция «На Титанике». Ее зрители встретили аплодисментами и восторженными криками.

«Она настолько живая, настолько настоящая, искренняя… Обычно от московских артистов у нас двоякое впечатление, но она прямо да, народная!» – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

«Не являюсь ярой поклонницей. На концерте оказалась совершенно случайно. Песни Лолиты знаю, но не могу сказать, что они мне очень сильно нравятся. При этом мне нравится сама Лолита как артистка и как личность.

Была немного напряжена перед походом на концерт, так как слышала, что на концертах она себя иногда ведет хабалисто и грубо. Но совершенно напрасно я волновалась, мои опасения не оправдались. Лолита очень открытый и общительный человек, очень естественная и простая. При этом очень талантливая. Поразило, что она, имея лишний вес (над чем она активно шутила), очень много прыгала, скакала, бегала, одновременно пела, и при этом она совершенно не запыхалась и не устала, не было одышки. Человек отработал на все 100 % два с половиной часа – это поразительно», – сказала еще одна зрительница.

В завершение концерта Лолите подарили много цветов. Один из зрителей, пришедших в ОКЦ, сбегал за букетом прямо во время выступления.

Лолита дала интервью программе «Простые вопросы». В нем она рассказала об актерской жизни и различных курьезах. «Простые вопросы» с Милявской выйдут в эфир на «Альфа-канале» во вторник, 24 апреля.

Подробно о выступлении певицы читайте в рубрике «Культпросвет».