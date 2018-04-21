При пожаре в Свободном пострадала женщина

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21 апреля в Свободном горели частный дом и хозпостройки. Во время пожара пострадала женщина. Причина и виновник возгорания устанавливаются.

Сообщение о пожаре по улице Литвиновской поступило в 16:36. Горели частный жилой дом и две хозяйственные постройки. Оперативно на место прибыли силы пожарных частей № 5 и № 6 Свободного в составе 14 человек и четырех единиц техники. Открытое горение было ликвидировано через 12 минут.

Пострадавшая женщина – 1952 года рождения. Дом и хозяйственные постройки уничтожены огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.