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В Благовещенске «гринписовцы» учили добровольцев тушить пожары в полевых условиях

В Благовещенске «гринписовцы» учили добровольцев тушить пожары в полевых условиях

21 апреля в Благовещенске «Гринпис России» провел учебно-тренировочный выезд для группы добровольных лесных пожарных. Добровольцы практиковались в тушении реальных возгораний.

«В течение нескольких дней мы работали, тренировали, учили ребят на городских площадках, и сейчас первый полевой выезд, когда с опытными инструкторами, с оборудованием они выезжают, уже на первых простеньких пожарах себя пробуют. К сожалению, есть на чем тренироваться сейчас в Амурской области», – отмечают в «Гринпис».

Для тренировок в полевых условиях были выбраны простые, но неконтролируемые очаги. Практику получили участники дружины охраны природы «Барс» и Амурского социального экологического союза. После отъезда «гринписовцев» из Приамурья они должны будут помогать амурским пожарным по мере возможности заниматься профилактикой пожаров среди населения.

Следующие регионы, которые намерены посетить члены «Гринпис», – Забайкалье, Краснодарский край и Московская область.

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#пожары

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