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21апреля
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сегодня, 19:45 2

Умерла актриса Нина Дорошина

Умерла актриса Нина Дорошина
Фото: 5-tv.ru

В ночь на 21 апреля от остановки сердца умерла народная артистка РСФСР, актриса Московского театра «Современник» Нина Дорошина. Ей было 83 года, сообщается на сайте театра.

Как отмечают в «Современнике», «Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, о чем могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна».

В «Современнике» добавили, что Дорошина «стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма “Любовь и голуби”, где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля».

На ее счету более 20 ролей в кино. Она почти никогда не играла главных ролей, однако второстепенные персонажи, воплощенные артисткой на экране, запоминались сразу, благодаря умению Дорошиной придать роли настоящий, живой и правдоподобный характер, отмечает «Газета.ру».

Нина Дорошина родилась в 1934 году в городе-спутнике Москвы Лосиноостровске. Окончила Театральное училище имени Щепкина, в 1958 году дебютировала на сцене «Современника» в спектакле «В поисках радости», где сыграла одноклассницу героя Олега Табакова. Год спустя артистка уже была принята в труппу театра, где и проработала до конца своей жизни.

В 1985 году Нине Дорошиной было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2006 году она была награждена орденом Почета, в 2010-м — орденом Дружбы.

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#кино #культура #память

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    52 минуты назад

    Лёньк, ты поросятам дал?........Яркая роль....Светлая память....

  • Братеев

    Братеев
    37 минут назад

    соболезнуем

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