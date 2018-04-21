На историческом балу в Благовещенске вызвали духа из будущего (фото)

21 апреля в Городском доме культуры в Благовещенске прошел исторический театрализованный бал. Он назывался «Бал Головы» и собрал более 20 участников.

Собравшиеся примерили на себя образы жителей старого Благовещенска, например, купцов и учителей. Всех участников бала приветствовал «губернатор Константин Грибский». В общей сложности горожане исполнили 16 танцев, среди которых фокстроты, вальсы, тустепы, полька и даже негритянский танец кекуок. Эти танцы относятся к эпохе модерна, концу 19-го – началу 20 веков.

На балу провели спиритический сеанс. Горожане вызвали духа из будущего, который показал танцы своего времени, например, «Рио-Рита».

Мероприятие заняло несколько часов. При этом кавалеров на балу собралось в два раза меньше, чем дам, поэтому танцы исполнили по два раза.

Подробно о мероприятии читайте в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».