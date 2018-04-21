Самолеты-амфибии МЧС тушат пожары в Приамурье (фото)

В Амурской области на тушение природных пожаров вылетают самолеты-амфибии МЧС. Они способны сбрасывать воду на очаги возгораний. 20 апреля авиация работала в Серышевском районе, а 21-го – в Шимановском и Архаринском районах.

21 апреля перед вылетом из Благовещенска два самолета заправили водой на земле. Из рек такая авиация тоже может заправляться, но пока этого делать нельзя – не растаял лед. В Архаринском районе самолет тушил Хинганский заповедник, а в Шимановском целями были очаги возгораний в нескольких десятках километров от Шимановска. В итоге самолет потушил два очага.

На земле эти самолеты могут принять на борт около 6 тонн воды, тогда как при заборе из реки – порядка 12 тонн. Экипаж каждого состоит, как правило, из командира воздушного судна, помощника командира, штурмана и бортинженера.