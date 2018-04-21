Амурчан приглашают поздравить ветеранов

Фото пресс-службы управления федеральной почтовой связи Амурской области

До конца апреля жители Амурской области могут подписать поздравительные открытки к 9 Мая и опустить их в специальные почтовые ящики. Эти открытки амурские почтальоны доставят ветеранам к празднику вместе с президентскими письмами.

Поздравительные открытки для бесплатной доставки ветеранам принимаются через специальные почтовые ящики по адресам: Благовещенск, Пионерская, 27, почтовое отделение 675004; Благовещенск, Лазо, 60, почтовое отделение 675002; Белогорск, Кирова, 123, почтовое отделение 676850; Тында, Красная пресня, 55, почтовое отделение 676282; Райчихинск, Победы, 13, почтовое отделение 676770; Завитинск, Куйбышева, 21, почтовое отделение 676870; Бурея, Вокзальная, 4, почтовое отделение 676700; Архара, пер. Торговый, 21, почтовое отделение 676740; Екатеринославка, Комсомольская, 57, почтовое отделение 676630; Поярково, Амурская, 90, почтовое отделение 676680; Прогресс, Набережная, 30, почтовое отделение 676790; Зея, пл. Шохина, 5, почтовое отделение 676244; Сковородино, Победы, 46, почтовое отделение 676011.

Кроме того, в рамках благотворительной акции «Дерево добра» все желающие могут оформить подписку на периодическое издание в адрес домов для престарелых и ветеранов Приамурья. Для этого в любом почтовом отделении достаточно обратиться к оператору и оплатить подписку или подписаться через сайт podpiska.pochta.ru, сообщает пресс-служба управления федеральной почтовой связи Амурской области.