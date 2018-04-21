Режим ЧС введен в Архаринском районе из-за природных пожаров
Постановлением главы Архаринского района от 18 апреля на территории района был введен режим ЧС. Обстановка здесь ухудшилась после возникновения природного пожара в районе села Новосергеевка, который вечером 16 апреля перешел на территорию Хинганского заповедника.
20 апреля в район прибыли дополнительные силы из Хабаровска, в помощь уже задействованным на тушении. Также ночью 21 апреля на территории Хинганского заповедника был открыт пожар № 5, на площади 2 000 гектаров (не лесной).
Как сообщается на сайте администрации Архаринского района, на территории заповедника задействованы все силы и средства. На тушение привлечены два самолета Бе-200.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3 000 гектаров лесной и 4 400 гектаров не лесной территории.
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