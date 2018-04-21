В Белогорске хотят создать сериал про местное самоуправление

21 апреля, в День местного самоуправления, начал работу интернет-сайт, где будут собирать истории, связанные с работой органов местного самоуправления. Полученные сведения в Белогорске в дальнейшем хотят использовать для создания сериала о жизни местного самоуправления.

«Все знают и понимают, что местное самоуправление в России – это одна из основ государства. Не случайно президент России Владимир Путин определил местному самоуправлению ключевую роль в решении проблем, связанных с качеством жизни россиян. Местная власть, отметил он, самая близкая власть к людям, – говорит председатель ассоциации "Совет муниципальных образований", глава Белогорска Станислав Мелюков. – Работа каждого органа местного самоуправления – это целая жизнь. Но она проходит незаметно для граждан. Казалось бы, сериалы про работу полиции, СК, прокуратуры, суда, больниц, школ, рекламных агентств и многого чего, даже балета есть, а про нас, муниципалов, – нет! Именно поэтому возникла мысль о создании народного сценария для сериала о жизни муниципалов, чиновников, если хотите...»

Идею о сериале про местное самоуправление он озвучил еще пять лет назад, в 2013 году, когда органы местного самоуправления впервые отметили профессиональный праздник. В 2018-м в интернете появился новый сайт с доменным именем второго уровня serial.help. Каждый посетитель сайта может прислать свою историю, воспоминания, интересные случаи из работы органов местного самоуправления. Свою работу интернет-площадка для коллективного творчества начинает в День местного самоуправления, 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Признаться, мы и сами не знаем, что может из этой идеи получиться, но приглашаем всех принять участие в создании сценария для сериала, – говорит Станислав Мелюков. – Жизнь внутри коллектива любой местной администрации, поверьте, настолько занимательна, что донести ее до зрителя особого труда не составит. Надо только написать (помочь написать) сценарий, причем и придумывать ничего не надо, ведь все наши истории основаны на реальных событиях».