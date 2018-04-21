Александр Козлов вышел на субботник

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21 апреля в рамках акции «Зеленая весна» главы городов и районов Приамурья помогли подготовить территорию детского лагеря «Колосок» к предстоящему оздоровительному сезону. Принял участие в субботнике и глава Амурской области Александр Козлов.

«Решение собрать всех глав именно сегодня на субботник не случайно, 21 апреля – День муниципального самоуправления. Мы решили совместить уборку территории лагеря областного значения, в котором отдыхают дети со всей области, а также провести рабочее совещание по вопросам работы муниципалитетов», – сказал Александр Козлов.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, глава Приамурья единственный из дальневосточных губернаторов вошел в состав правительственной комиссии по вопросам муниципальных образований.

«Необходимо сделать срез проблем, тех, которые необходимо решить сегодня властям на местах и какие трудности они испытывают. У нас есть месяц для выработки своих предложений», – отметил Козлов.

На совещании также обсудили инициативное бюджетирование в муниципалитетах. Это один из инструментов, который позволит районам привлечь средства на создание спортивных, культурных или инфраструктурных объектов и поможет решить те вопросы, которые поднимают граждане на встречах.

«Я принципиально не против предложений по бюджетированию проектов. Вам, как руководителям, на местах гораздо лучше видно, куда привлечь средства и что нужно сегодня сделать», – сказал глава региона.

Финансирование ряда проектов в Приамурье началось уже в нынешнем году.