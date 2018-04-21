В Зейском районе дорогу закрыли из-за плохого состояния

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Нынешнее состояние дороги не обеспечивает безопасность движения автотранспорта. В частности, отмечается аварийное состояние мостов, наличие наледей и промоин на проезжей части.

«В соответствии с принятым документом, проезд транспорта по автодороге Зея – Снежногорский, начиная с 60-го километра, закрыт с 17 апреля», – пишет издание.