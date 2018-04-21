В Зейском районе дорогу закрыли из-за плохого состояния
Начальник Зейского ОГИБДД подписал постановление о закрытии автомобильного движения по дороге Зея – Огорон в Зейском районе. В документе говорится, что основанием к закрытию трассы стало ее неудовлетворительное состояние, пишет «Зейский вестник».
Нынешнее состояние дороги не обеспечивает безопасность движения автотранспорта. В частности, отмечается аварийное состояние мостов, наличие наледей и промоин на проезжей части.
«В соответствии с принятым документом, проезд транспорта по автодороге Зея – Снежногорский, начиная с 60-го километра, закрыт с 17 апреля», – пишет издание.
Просмотров всего: 202