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сегодня, 14:04 0

В Зейском районе дорогу закрыли из-за плохого состояния

В Зейском районе дорогу закрыли из-за плохого состояния
Фото: dobrodel.tv

Начальник Зейского ОГИБДД подписал постановление о закрытии автомобильного движения по дороге Зея – Огорон в Зейском районе. В документе говорится, что основанием к закрытию трассы стало ее неудовлетворительное состояние, пишет «Зейский вестник».

Нынешнее состояние дороги не обеспечивает безопасность движения автотранспорта. В частности, отмечается аварийное состояние мостов, наличие наледей и промоин на проезжей части.

«В соответствии с принятым документом, проезд транспорта по автодороге Зея – Снежногорский, начиная с 60-го километра, закрыт с 17 апреля», – пишет издание.

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#транспорт

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