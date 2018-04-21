В Приамурье началась оперативно-профилактическая операция «Семья»

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20 апреля в Амурской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Семья». Она направлена на выявление семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, в том числе в кругу семьи.

В ходе операции полицейские совместно с органами системы профилактики посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящие на профилактическом учете. Сотрудники проверяют социально-бытовые условия, в которых проживают дети. Людям разъясняют, в результате чего может наступить административная и уголовная ответственность. Также стражи порядка проверяют места массового скопления подростков, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ведомство обращается к амурчанам: если вам известны случаи жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртного и тому подобные, следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 и 102 (с сотового оператора).

Телефон доверия УМВД России по Амурской области: 8 (4162) 59-40-59.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122.