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сегодня, 13:51 2

В Приамурье началась оперативно-профилактическая операция «Семья»

В Приамурье началась оперативно-профилактическая операция «Семья»
Фото: gazetazp.ru

20 апреля в Амурской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Семья». Она направлена на выявление семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, в том числе в кругу семьи.

В ходе операции полицейские совместно с органами системы профилактики посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящие на профилактическом учете. Сотрудники проверяют социально-бытовые условия, в которых проживают дети. Людям разъясняют, в результате чего может наступить административная и уголовная ответственность. Также стражи порядка проверяют места массового скопления подростков, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ведомство обращается к амурчанам: если вам известны случаи жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртного и тому подобные, следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 и 102 (с сотового оператора).

Телефон доверия УМВД России по Амурской области: 8 (4162) 59-40-59.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Провели бы лучше профилактическую работу с российским правительством... Разъяснили бы вред непродуманных законов ведущих к обнищанию людей ,а значит и к появлению неблагополучных семей находящихся в трудной жизненной ситуации...Все иные мероприятия для галочки в отчёте...

  • Sivyi1991

    Sivyi1991
    34 минуты назад

    Ювенальная юстиция распускает свои когти в бедные семьи чтобы изъять детей.. американские технологии слежки за семьями постепенно начинают работать...

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