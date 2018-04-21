Благовещенца будут судить за уклонение от уплаты 9 миллионов рублей налогов

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В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя – руководителя одной из организаций. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 9 миллионов рублей.

Следствием установлено, что горожанин в 2015-2016 годах, занимая должность гендиректора организации, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 9 миллионов рублей. Он включил в регистры бухгалтерского учета заведомо ложные сведения о сделках по приобретению дизельного топлива и бензина, а также за услуги слива и хранения нефтепродуктов. В результате в налоговый орган была представлена недостоверная декларация.

В настоящее время на имущество мужчины наложен арест. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области. Название организации в ведомстве не раскрывают.