Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:41 1

Амурчане завоевали бронзу всероссийского этапа чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Амурчане завоевали бронзу всероссийского этапа чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»
Фото: vk.com/kesbasket

Команда из Благовещенска «Восточный ураган» завоевала бронзу на всероссийском этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ребята в матче за третье место переиграли команду White Stars, представляющую Нижегородскую область.

Встреча прошла 20 апреля и выдалась зрелищной. После большого перерыва лидировала команда из Нижнего Новгорода, однако град трехочковых от Ильи Гордюшова и безупречная игра в защите и нападении Егора Чепика позволили спортсменам из Амурской области переломить ход матча.

Потеря лидера «Восточного урагана» за несколько минут до завершения встречи за перебор персональных замечаний могла обернуться для команды поражением. Однако помогли точный средний бросок, а потом и «треха» от Дмитрия Набоки. В итоге матч завершился со счетом 58:63 – бронзовые медали отправятся в Амурскую область, сообщается на официальной странице лиги «КЭС-БАСКЕТ» в «Вконтакте».

Просмотров всего: 78

#спорт

распечатать


Происшествия 5

В Благовещенске у посетителя спортклуба украли около 60 000 рублей
Общество 2

Благовещенские велосипедисты выйдут на массовую уборку велодорожки
Спорт

Амурские каратисты привезли с первенства России пять медалей
Спорт 1

Благовещенки стали чемпионками ДФО по бадминтону
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • yukulikov

    yukulikov
    25 минут назад

    нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь