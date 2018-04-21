Амурчане завоевали бронзу всероссийского этапа чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Фото: vk.com/kesbasket

Команда из Благовещенска «Восточный ураган» завоевала бронзу на всероссийском этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ребята в матче за третье место переиграли команду White Stars, представляющую Нижегородскую область.

Встреча прошла 20 апреля и выдалась зрелищной. После большого перерыва лидировала команда из Нижнего Новгорода, однако град трехочковых от Ильи Гордюшова и безупречная игра в защите и нападении Егора Чепика позволили спортсменам из Амурской области переломить ход матча.

Потеря лидера «Восточного урагана» за несколько минут до завершения встречи за перебор персональных замечаний могла обернуться для команды поражением. Однако помогли точный средний бросок, а потом и «треха» от Дмитрия Набоки. В итоге матч завершился со счетом 58:63 – бронзовые медали отправятся в Амурскую область, сообщается на официальной странице лиги «КЭС-БАСКЕТ» в «Вконтакте».