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За минувшие сутки пожарные потушили палы в 5 районах Приамурья

За минувшие сутки пожарные потушили палы в 5 районах Приамурья
Фото: kaluga24.tv

За минувшие сутки, 20 апреля, амурские пожарные 10 раз выезжали на тушение палов сухой травы. Палы были ликвидированы в Зейском, Михайловском, Октябрьском, Сковородинском и Ромненском районах, а также в Благовещенске и Сковородине. В тушениях были задействованы 74 человека и 19 единиц техники.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на 21 апреля I класс пожарной опасности прогнозируется на территории Тындинского и Михайловского районов, IV класс пожарной опасности – в четырех районах: Благовещенском, Белогорском, Октябрьском и Свободненском. На остальной территории Приамурья установлен III класс пожарной опасности.

20 апреля на амурчан было составлено 13 протоколов о нарушении мер пожарной безопасности. Основные среди нарушений – сжигание мусора на приусадебном участке, около территории домовладения, а также неочищенная от сухой растительности территория, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • yukulikov

    yukulikov
    24 минуты назад

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