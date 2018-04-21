Погибший в автоаварии в Сковородине – полицейский

По его информации, ДТП произошло в центре города около 5 часов утра. Кроме мужчины, в машине находилась девушка, которая серьезно пострадала. Она в тяжелом состоянии. «Там сейчас вся полиция на ушах стоит, идет проверка», – отметил источник.

Сведения о погибшем полицейском информагентству подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Трагедия с ним произошла в свободное от службы время. По факту случившегося назначена служебная проверка.