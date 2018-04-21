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Погибший в автоаварии в Сковородине – полицейский

Погибший в автоаварии в Сковородине – полицейский

Обновлено: 13:20

Мужчина, который погиб при опрокидывании автомобиля в Сковородине, – молодой сотрудник полиции. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его информации, ДТП произошло в центре города около 5 часов утра. Кроме мужчины, в машине находилась девушка, которая серьезно пострадала. Она в тяжелом состоянии. «Там сейчас вся полиция на ушах стоит, идет проверка», – отметил источник.

Сведения о погибшем полицейском информагентству подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Трагедия с ним произошла в свободное от службы время. По факту случившегося назначена служебная проверка.

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#ДТП #происшествия #Сковородино #транспорт

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Скорее всего, быстро ехал.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    или за коленку держался....

  • Кузинатра

    Кузинатра
    1 час назад

    СковородинО.

  • yukulikov

    yukulikov
    23 минуты назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    5 минут назад

    Не удивлюсь, если кто-то из них были женат (замужем)...

  • Tуман

    Tуман
    55 секунд назад

    ПшёлТы

    Не удивлюсь, если кто-то из них были женат (замужем)...



    А что в этом плохого? Семья - ячейка общества.



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