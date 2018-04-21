Пассажирку автобуса в Белогорске хотели высадить из-за тысячной купюры

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«Зайдя в автобус, протягиваю кондуктору купюру номиналом в тысячу – практически все, что было в кошельке, не считая 14 рублей мелочью. На что следует ответ: нет сдачи. "Я еду почти до конечной, могу позже рассчитаться", – предлагаю компромиссное решение. Но слышу в ответ безапелляционное: "Столько все равно не соберу. У меня даже с сотни сдача не наберется". И кондуктор предлагает мне покинуть автобус. "Вообще-то это неправильно", – отвечаю. Но кондуктор уже кричит водителю, чтобы он остановил автобус, "потому что женщина выходит!". Ситуацию разруливает одна из пассажирок: пожилая женщина добавляет к имеющимся у меня 14 рублям мелочью недостающие восемь. Кондуктор меняет гнев на милость и отрывает билет…» – рассказала Анна Григорьевна.

Издание обратилось в Роспотребнадзор и получило следующий комментарий: «В соответствии с требованиями статьи 37 закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель обязан оплатить оказанную ему услугу. Если же потребитель рассчитывается за проезд крупной купюрой, а у кондуктора отсутствует сдача, хотя он обязан ее иметь (индивидуальный предприниматель должен обеспечить кондуктора разменными деньгами), то кондуктор не вправе высаживать пассажира, который не отказывается от оплаты проезда.

Отсутствие разменной монеты не может расцениваться как уважительная причина отказа от заключения публичного договора. Потребитель совершенно не должен волноваться об отсутствии сдачи, так как его функция одна единственная – заплатить. А вот перевозчик обязан продумать много разных своих обязательств, в том числе и то, чем и как он должен давать сдачу… Отказ кондукторов или водителей принимать за проезд в общественном транспорте денежные средства крупного и мелкого достоинства является незаконным».

Ситуацию также прокомментировала главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Оксана Чалая: «Вы имеете право обратиться с письменной жалобой на действия кондуктора к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит автобус, или в управление ЖКХ горадминистрации. А также обратиться с иском в суд, правда, при этом нужно заблаговременно позаботиться о доказательной базе, подтверждающей факт отказа от заключения договора. Это может быть видеосъемка, свидетельские показания и так далее. Но в любом случае требование кондуктора покинуть автобус, потому что у нее нет сдачи, незаконно».