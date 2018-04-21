В парке Дружбы Благовещенска хотят установить памятник пельменю

Мэр Благовещенска Валентина Калита и чиновники городской администрации осмотрели парк Дружбы, чтобы на месте определить примерный план его реконструкции. На нее планируют потратить 30 миллионов рублей. Работы, ориентировочно, начнутся в начале июня.

Планируя будущее парка, власти города решили сохранить здания в китайском стиле. Реконструировать предстоит часть парка от западных ворот до православного храма.

«Мероприятия будут здесь проходить в несколько этапов. И, по сути дела, мы пока говорим только о первом этапе. Первый этап предполагает основательную черновую работу. Рядом завершается строительство православного храма, который тоже будет облагораживать свою территорию. Нам бы хотелось, чтобы специалисты рассматривали комплексное развитие данного квартала», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Епархия пока свои планы раскрывать на стала. А мэрия заключила – будут восстанавливать китайскую традиционную архитектуру парка. Обе части парка Дружбы свяжут одной дорогой. Кроме этого, планируется посадить деревья на территории, поменять фонари, сделать газонное освещение, а также обустроить спортивную площадку в глубине парка.

«На текущий год работы будут выполнены – это очистка канала, приведение его в нормативное состояние. Это ремонт опорных стен, это ступеньки. Отремонтируем мостик, приведем его в более оригинальное состояние, с подсветками. Хотим установить журавля», – рассказала директор управления капитального строительства Благовещенска Татьяна Соболева.

В будущем, по задумке властей, горожане смогут спускаться к воде. Еще нужно решить вопрос с кафе, которое располагается между парком и православным храмом. Городские власти ставят перед собой цель – сохранить мультикультурный колорит местности. На все это планируют потратить 30 миллионов рублей. Это деньги из федерального, областного и городского бюджетов.

Свое видение обновленного парка Дружбы есть и у инициативных благовещенцев. Стратегию развития парка они расписали до 2030 года. Ее готовили 3 недели 20 человек – предприниматели, дизайнеры, общественники и журналисты. В стратегии общественники описали, какими видят освещение, озеленение парка. Придумали и уникальные артобъекты.

«Один из участников инициативной группы придумал памятник пельменю. Потому что пельмень – это национальная еда наша и Китая. Очень хорошо вписывается в концепцию парка и пагода для буккроссинга, точнее – шкаф в виде пагоды. Наши идеи не идут вразрез с программой благоустройства, их можно принять», – говорит член инициативной группы по реконструкции парка Дружбы Яна Кольцова.

Свои идеи горожане уже передали городским властям. И сейчас ждут встречи, чтобы обсудить планы. Городские власти, в свою очередь, признают – эти идеи им подходят. Как дальше будет развиваться это сотрудничество, горожане смогут оценить, увидев реальные преобразования в парке. Работы начнутся в июне. На это время часть парка будет закрыта для посетителей.

Как сообщало Амур.инфо, парк Дружбы стал победителем рейтингового голосования за общественные территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование современной городской среды».