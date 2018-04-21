В Магдагачинском районе огонь подобрался к железной дороге (видео)

В социальных сетях опубликовали видеоролик, снятый в Магдагачинском районе, на участке между селами Тыгда и Дактуй. Как видно на кадрах, к железной дороге подобрался природный пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в районе села Дактуй действительно действует природный пожар. 19 апреля пламя удалось локализовать Видео: instagram.com/blag_dtp

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Александр Авдеев