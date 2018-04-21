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сегодня, 09:12 3

В России увеличат госпошлины на загранпаспорт и водительские права

В России увеличат госпошлины на загранпаспорт и водительские права
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Правительство России на заседании 19 апреля поддержало повышение нескольких государственных пошлин. Речь о пошлинах на загранпаспорт нового поколения, свидетельство о регистрации транспорта и водительские права. Это следует из решений, размещенных на официальном сайте кабмина, пишет ТАСС.

В частности, госпошлина на загранпаспорт увеличится с нынешних 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. На загранпаспорт для гражданина в возрасте до 14 лет увеличение составит с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи.

Пошлина на государственную регистрацию транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации ТС вырастет с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, на выдачу водительских прав российского образца – с 2 тысяч рублей до 3 тысяч.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Chief

    Chief
    38 минут назад

    Спасибо Вова мы тебя любим!!! Надеюсь на то что вы еще долго будете у власти и радовать нас такими законами!

  • Инагуратор

    Инагуратор
    34 минуты назад

    упорно думают как бы деньги еще с населения натрясти

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    31 минута назад

    А это ещё даже инаугурации не было.

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