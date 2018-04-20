ГУ МЧС России по Амурской области переведено в режим функционирования ЧС

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С 20 апреля ГУ МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Это сделано в связи со сложной лесопожарной обстановкой, ухудшением погодных условий в регионе, в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Сухая и ветреная погода повышает риск возникновения пожаров и палов. Практически на всей территории Приамурья установлен высокий класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

В главном управлении организована работа оперативного штаба. В готовности к убытию для обеспечения защиты населенных пунктов от природных пожаров находятся аэромобильная группировка и подвижный пункт управления. В случае ухудшения лесопожарной обстановки подготовлен резерв сил и средств.

Пожарно-спасательные подразделения Амурской области, спасатели ДВРПСО МЧС России, Амурского спасательного центра привлечены для усиления группировки в населенных пунктах. Работает авиация МЧС России. Меры направлены на повышение оперативного реагирования подразделений в случае ЧС, на защиту населенных пунктов.

В Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, на территории региона установлен особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.

Отмечается, что усилия всех служб направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров.