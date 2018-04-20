Александр Козлов встретился с «гринписовцами» и принял ряд решений
Губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с командой противопожарной программы «Гринпис России». На этой встрече были достигнуты несколько договоренностей, о чем глава региона сообщил в своем Инстаграме.
Так, Амурская область присоединяется к противопожарной федеральной информационной кампании «Гринпис» «Останови огонь». Второй момент – осенью будет проведена совместная работа по профилактическим контролируемым отжигам.
«Зачем все это? Потому что мы все работаем на одно дело, и надо усилия объединять. Работа предстоит большая, но уверен, что она приведет к хорошему результату!» – написал Александр Козлов.
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