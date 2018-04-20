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20 апреля 2018, 21:49 5

Александр Козлов встретился с «гринписовцами» и принял ряд решений

Александр Козлов встретился с «гринписовцами» и принял ряд решений
Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с командой противопожарной программы «Гринпис России». На этой встрече были достигнуты несколько договоренностей, о чем глава региона сообщил в своем Инстаграме.

Так, Амурская область присоединяется к противопожарной федеральной информационной кампании «Гринпис» «Останови огонь». Второй момент – осенью будет проведена совместная работа по профилактическим контролируемым отжигам.

«Зачем все это? Потому что мы все работаем на одно дело, и надо усилия объединять. Работа предстоит большая, но уверен, что она приведет к хорошему результату!» – написал Александр Козлов.

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#губернатор #пожары

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    удален

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    еще 300 спартанцев по отжигу.

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    губер в порядке, гринписовцы с интеллектом не дружат

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Да на одно дело настроены, вот только задачи у нас разные.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    24 минуты назад

    А тем временем выгорает всё в огромных масштабах...

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