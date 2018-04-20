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Бывшего директора благовещенского колледжа подозревают в превышении полномочий

Бывшего директора благовещенского колледжа подозревают в превышении полномочий
Фото: 56orb.ru

Бывшего директора Благовещенского политехнического колледжа заподозрили в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина незаконно издал приказы о переводе нескольких студентов, обучавшихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, на бюджетные места. В результате колледжу был причинен значительный ущерб, по предварительным данным – более 1,5 миллиона рублей. Приказы были изданы в период с октября 2015 по октябрь 2016 года.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#происшествия #образование

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