Бывшего директора благовещенского колледжа подозревают в превышении полномочий
Бывшего директора Благовещенского политехнического колледжа заподозрили в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, мужчина незаконно издал приказы о переводе нескольких студентов, обучавшихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, на бюджетные места. В результате колледжу был причинен значительный ущерб, по предварительным данным – более 1,5 миллиона рублей. Приказы были изданы в период с октября 2015 по октябрь 2016 года.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается, сообщает СУ СКР по Амурской области.
Просмотров всего: 104