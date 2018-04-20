В Благовещенске отбирают кандидатов в Академию танца Бориса Эйфмана

Для одной из претенденток, Ники Бутиной, сесть на шпагат или встать на мостик – проще простого. Девочке 8 лет, из них 5 она занимается танцами. Это уже не просто хобби, а образ жизни.

Ника Бутина говорит, что танцы подходят ей по характеру. «Я не могу сидеть на одном месте, мне надо двигаться и двигаться», – отмечает она.

«Она у нас более подвижная и неусидчивая, и вот, чтобы ее энергию направить в нужное русло, мы ее отправили на танцы», – говорит бабушка Ники Бутиной Светлана Скабелкина.

Академия танца Бориса Эйфмана, отмечающая в этом году пятилетний юбилей, по праву считается одним из лучших хореографических училищ страны. Это единственная академия, в которой дети проходят обучение с 1-го класса. В других балетных школах поступают только в 5-й класс. В поисках юных талантов комиссия в составе двух человек объездила многие уголки страны. Дошла очередь и до Благовещенска.

Одна из преподавателей академии – Ирина Кузнецова. Преподаванием классического танца она занимается пятый год. Сама Ирина училась в академии русского балета имени Вагановой. После работала в Мариинском театре. В Приамурье она приехала впервые.

Преподаватель считает, что для участников отбора это хорошая возможность показать себя. Главным критерием являются внешние данные. С плоскостопием, неправильной осанкой или, например, широкими для балерины бедрами в академию не возьмут.

Счастливчики после отбора отправятся вместе с родителями в Санкт-Петербург. Там дети сдадут экзамен, после которого будет ясно, кто останется учиться. И, возможно, юные благовещенцы начнут свой путь на большую сцену.