В Благовещенской городской больнице провели учебную эвакуацию (фото)

Пожар в хирургическом корпусе городской больницы Благовещенска случился из-за возгорания в щитовой операционного блока. Такая легенда легла в основу учений, которые прошли в больнице 20 апреля. Также врачей и медсестер проверили на знание правил эвакуации при пожаре.

Сотрудники больницы подожгли газету, чтобы сымитировать пожар, а точнее – задымление в хирургическом корпусе. Почуяв неладное, пожарная тревога сработала моментально, а вместе с ней – и система дымоудаления.

Пока работает система оповещения, заведующая отделением сообщает пожарным о ЧП. Остальной медперсонал, дежуривший на 6 этаже, открывает двери эвакуационных выходов. На каждом посту есть средства защиты органов дыхания. В этот раз ими не воспользовались. Эвакуироваться пришлось по лестнице – лифты во время пожара под запретом.

На помощь прибыли пожарные расчеты – за 3,5 минуты после сообщения о пожаре. Оценив ситуацию на месте, спасатели понимают, что в здании остались люди.

По легенде, две медсестры не успели выбраться из помещения через запасные выходы. Эвакуировать их пришлось через окно.

«Очень страшно, мы не ожидали, что полезем. Страшно, что высоко. Нам сказали, как спускаться, пожарные подстраховывали нас. Говорили спускаться аккуратно, не торопиться», – делится впечатлениями операционная сестра Юлия Башинская.

Спасатели могут эвакуировать из горящего здания и лежачих пациентов. К спасению таких пациентов готов и медперсонал. По правилам, врачи и медсестры должны вынести больных на носилках.

В конце учений их участники попробовали воспользоваться огнетушителями.