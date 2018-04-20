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сегодня, 19:39 2

В Благовещенске микроавтобус разъезжал по тротуару (видео)

В Благовещенске микроавтобус разъезжал по тротуару (видео)

Жительница Благовещенска стала очевидицей спорного поведения со стороны водителя микроавтобуса. Мужчина сначала перегородил своим транспортом проход по тротуару, а затем поехал по нему.

Это произошло 20 апреля в районе пересечения улиц Калинина – Красноармейской. Происходящее девушка сняла на видео.

«Мы шли с остановки в сторону Красноармейской, к нему. И водитель уже успел сесть в автобус. И он, получается, с Калинина повернул на Красноармейскую. И ехал так полквартала по тротуару, чтобы выехать на дорогу. Выезд там достаточно далеко», – поделилась увиденным горожанка.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Позвоните в администрацию Благовещенска...И вам разъяснят что это проезжая часть.

  • ММС

    ММС
    56 минут назад

    Уже звонил? И для особо одаренных дали такую справку?!

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