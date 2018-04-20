В Благовещенске микроавтобус разъезжал по тротуару (видео)

Жительница Благовещенска стала очевидицей спорного поведения со стороны водителя микроавтобуса. Мужчина сначала перегородил своим транспортом проход по тротуару, а затем поехал по нему.

Это произошло 20 апреля в районе пересечения улиц Калинина – Красноармейской. Происходящее девушка сняла на видео.

«Мы шли с остановки в сторону Красноармейской, к нему. И водитель уже успел сесть в автобус. И он, получается, с Калинина повернул на Красноармейскую. И ехал так полквартала по тротуару, чтобы выехать на дорогу. Выезд там достаточно далеко», – поделилась увиденным горожанка.