Сотрудники «Гринпис» сняли на видео поджигателей в Свободненском районе

Борцы с пожарами из «Гринпис» сняли на видео, как в Свободненском районе лесные пожарные лесничества пустили пал в поле. Кадры были сделаны с высоты птичьего полета. Сухую растительность подожгли возле федеральной трассы «Амур».

Эти кадры активисты «Гринпис» показали исполняющему обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Михаилу Ковалеву. Они надеются получить ответ – на каких основаниях проводились отжиги, которые в «Гринпис» считают незаконными.

Ранее активисты «Гринпис» заявляли, что проводить отжиги в Приамурье нельзя. В Амурской области они работают впервые.