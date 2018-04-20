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Сотрудники «Гринпис» сняли на видео поджигателей в Свободненском районе

Сотрудники «Гринпис» сняли на видео поджигателей в Свободненском районе

Борцы с пожарами из «Гринпис» сняли на видео, как в Свободненском районе лесные пожарные лесничества пустили пал в поле. Кадры были сделаны с высоты птичьего полета. Сухую растительность подожгли возле федеральной трассы «Амур».

Эти кадры активисты «Гринпис» показали исполняющему обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Михаилу Ковалеву. Они надеются получить ответ – на каких основаниях проводились отжиги, которые в «Гринпис» считают незаконными.

Ранее активисты «Гринпис» заявляли, что проводить отжиги в Приамурье нельзя. В Амурской области они работают впервые.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    А где поджигатели то которых они сняли? К чему это видео ?

  • Ойя

    Ойя
    54 минуты назад

    У нас МЧС - само стихийное бедствие...

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