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сегодня, 18:39 0

Максим Галкин прогулялся по набережной Благовещенска (видео)

Максим Галкин прогулялся по набережной Благовещенска (видео)

20 апреля юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин прогулялся по набережной Благовещенска. Галкин фотографировался с людьми, никому не отказывая.

Видео: @okcblag

По приезде в столицу Приамурья пародист выкладывал в Инстаграм видео о том, какая в городе хорошая погода. 20 же апреля погода немного подвела, что не помешало Галкину устроить прогулку и полюбоваться видами на Китай.

Видео: @okcblag

Уже сегодня Максим Галкин покинет Благовещенск и отправится в Хабаровск.

Как сообщало Амур.инфо, юморист выступил в городе накануне, 19 апреля.

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#визиты

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