В Благовещенске и Зее проверяют воздух из-за задымления

20 апреля специалисты амурского управления Роспотребнадзора провели мониторинг состояния воздуха в Благовещенске и Зее. Это связано с задымленностью в этих населенных пунктах.

Воздух проверили на содержание вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения. По результатам исследований превышений содержания вредных веществ выявлено не было, сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 20 апреля были палы в селе Садовом, входящем в городской округ Благовещенска, а также в поселке Октябрьский Зейского района. К настоящему времени оба пала потушены.