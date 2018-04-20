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сегодня, 18:19 5

В Благовещенске и Зее проверяют воздух из-за задымления

В Благовещенске и Зее проверяют воздух из-за задымления

20 апреля специалисты амурского управления Роспотребнадзора провели мониторинг состояния воздуха в Благовещенске и Зее. Это связано с задымленностью в этих населенных пунктах.

Воздух проверили на содержание вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения. По результатам исследований превышений содержания вредных веществ выявлено не было, сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 20 апреля были палы в селе Садовом, входящем в городской округ Благовещенска, а также в поселке Октябрьский Зейского района. К настоящему времени оба пала потушены.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    2 часа назад



    Это связано с задымленностью в этих населенных пунктах.



    т.е. дым есть и дышать им совсем не вредно

    дымом?

    б, походу зря в школе учился и в институте

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    2 часа назад

    а, я понял взаимосвязь

    любой дым это как минимум выделение со2 (газ такой)

    его свойство (основное) он уничтожает клетки головного мозга (они отмирают)

    Всё

    вот откуда столько дураков у нас

    и вот почему на содержание со2 у нас нет ПДК в нормативках

    в других странах есть, а у нас нет

    вононо что

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    А если по результатам выявили бы привышения ? Нам бы дышать запретили?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Сейчас народ не обманешь,лучше бы совсем ничего не писали,на этот счет.

  • Ойя

    Ойя
    53 минуты назад

    Они сами не соображают, о чем говорят...

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