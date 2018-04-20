СМИ: Приамурью грозит исчезновение липы

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«Такими темпами через 5-10 лет будет достигнуто катастрофическое сокращение площадей липы на Дальнем Востоке. Это в первую очередь ударит по местным пчеловодам, чей мед преимущественно представлен липовым многообразием», – рассказали изданию амурские экологи.

Защитники природы уверены, что эти деревья вовсе могут исчезнуть, если немедленно не ввести полный запрет на вырубку в промышленных масштабах.

С проблемой столкнулись несколько регионов Дальневосточного федерального округа – Амурская область, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.

Ранее специалисты по лесопользованию уже рекомендовали Министерству природы Российской Федерации запретить вырубку трех видов местной липы. К активно исчезающим отнесли амурский и маньчжурский подтип, а также липу Таке.