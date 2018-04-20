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20апреля
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сегодня, 18:09 4

СМИ: Приамурью грозит исчезновение липы

СМИ: Приамурью грозит исчезновение липы
Фото: allwomens.ru

Экологи предрекают исчезновение липы на Дальнем Востоке из-за черных лесорубов. В приграничный Китай вывозится в три раза больше пиломатериалов этой породы, чем выдано разрешений на вырубку, пишет sm-news.ru.

«Такими темпами через 5-10 лет будет достигнуто катастрофическое сокращение площадей липы на Дальнем Востоке. Это в первую очередь ударит по местным пчеловодам, чей мед преимущественно представлен липовым многообразием», – рассказали изданию амурские экологи.

Защитники природы уверены, что эти деревья вовсе могут исчезнуть, если немедленно не ввести полный запрет на вырубку в промышленных масштабах.

С проблемой столкнулись несколько регионов Дальневосточного федерального округа – Амурская область, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.

Ранее специалисты по лесопользованию уже рекомендовали Министерству природы Российской Федерации запретить вырубку трех видов местной липы. К активно исчезающим отнесли амурский и маньчжурский подтип, а также липу Таке.

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#природа

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    И без лесорубов хватает вырубщиков.

    Была целая аллея из липы по Тенистой от входа на базу ОПС до Пионерской, напротив троллейбусного управления просто шикарные липы росли. Пышные, здоровые, крепкие деревья. Осталось одно. На месте уничтоженных вечно пустующая, никому по сути не нужная парковка.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Когда-то Благовещенск называли зелёным городом,в данный момент так не скажешь...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Я бы предпочёл исчезновению липы в АО , исчезновение нынешней власти в АО, т.к. она тоже липа полная

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Власть она нужна, а кто дурдом будет создавать в ниже стоящих структурах, делая вид что работают.

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