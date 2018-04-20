Глава Приамурья раскритиковал планы по реконструкции парка Райчихинска

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Губернатор Амурской области Александр Козлов совершил рабочую поездку в Райчихинск. Глава региона подверг критике планы по реконструкции парка в этом населенном пункте.

В рамках федеральной программы Райчихинску было выделено почти 10 миллионов рублей. Однако Александр Козлов не одобрил то, как администрация планирует расходовать эти средства. В частности, 1,5 миллиона власти намерены потратить на ремонт арки на входе в парк.

«Надо сделать так, чтобы люди хотели приходить в парк, а уже потом наводить лоск на ворота. Какой смысл иметь красивую парадную дверь, когда внутри разруха? На 1,5 миллиона можно купить два хороших семейных аттракциона. Организовать партнерство с предпринимателями, дать им в эксплуатацию эти аттракционы. Сделать дорожки не только пешеходные, но и для велосипедистов и тех, кто любит кататься на роликах. Подвести воду, электричество. Тогда сюда придут предприниматели. Банки не дадут им кредит на асфальтирование дорожки, а вот на закупку велосипедов – да. Так появится пункт проката велосипедов, роликов. И многое другое. Только так парк начнет жить!» – сказал Александр Козлов.

Губернатор поручил пересмотреть план реконструкции парка. Для этого в Райчихинске остались специалисты министерства ЖКХ региона, курирующие данную программу, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.