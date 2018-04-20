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сегодня, 17:54 2

Глава Приамурья раскритиковал планы по реконструкции парка Райчихинска

Глава Приамурья раскритиковал планы по реконструкции парка Райчихинска
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов совершил рабочую поездку в Райчихинск. Глава региона подверг критике планы по реконструкции парка в этом населенном пункте.

В рамках федеральной программы Райчихинску было выделено почти 10 миллионов рублей. Однако Александр Козлов не одобрил то, как администрация планирует расходовать эти средства. В частности, 1,5 миллиона власти намерены потратить на ремонт арки на входе в парк.

«Надо сделать так, чтобы люди хотели приходить в парк, а уже потом наводить лоск на ворота. Какой смысл иметь красивую парадную дверь, когда внутри разруха? На 1,5 миллиона можно купить два хороших семейных аттракциона. Организовать партнерство с предпринимателями, дать им в эксплуатацию эти аттракционы. Сделать дорожки не только пешеходные, но и для велосипедистов и тех, кто любит кататься на роликах. Подвести воду, электричество. Тогда сюда придут предприниматели. Банки не дадут им кредит на асфальтирование дорожки, а вот на закупку велосипедов – да. Так появится пункт проката велосипедов, роликов. И многое другое. Только так парк начнет жить!» – сказал Александр Козлов.

Губернатор поручил пересмотреть план реконструкции парка. Для этого в Райчихинске остались специалисты министерства ЖКХ региона, курирующие данную программу, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #Райчихинск

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    А чего о парке и народе душа не болела конда градообразующее предприятие возглавлял? Когда от налогов уходил?

    Уже тогда бы мог бы парк в порядок привести.

    Не бедствовал чай.

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Ахахахахах Критик блин )))) В Тынде вообще не каких парков тротуаров и вообще финансовых вложений с его стороны )))) Буд то столицы Бама не существует для него ))))) Кожемяка и то чаще в Тынде был ))))) Главная улица была вся в ямах сделали ))) Теперь вся в Буграх (ЯМЫ НА РУЖУ СТАЛИ ТО ВО ВНУТРЬ БЫЛИ))) Парк ужасный просто Чертовое колесо не работает лет 10 И не плохо там ржавое стоит прям чернобыль блин )))))))) Про тухлую Тынду можно писать мемуары в каком она г....

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