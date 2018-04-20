Бодибилдинг и фитнес, исторический бал, концерт Лолиты: выходные в Благовещенске

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В эти выходные дни в Благовещенске состоится чемпионат ДФО по бодибилдингу и фитнесу, а также гала-концерт областного хореографического конкурса «Область танца». Кроме того, в городе выступит Лолита. А в ГДК состоится исторический театрализованный бал. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в выходные дни.

Суббота, 21 апреля

В малом зале ОКЦ в 11:00 начнется отчётный концерт вокальной группы «Здравушка», посвящённый 160-летию Амурской области.

В 14:00 в ГДК состоится исторический театрализованный бал в рамках мероприятий, посвященных 160-летию Амурской области, под названием «Бал Головы».

Дом ремесел в 12:00 приглашает на открытие персональной выставки мастеров декоративно-прикладного искусства «Не дурака валяем». Это выставка работ, выполненных в технике валяние.

В 11:00 в Доме ремесел начнется мастер-класс по работе с глиной; в 10:00 – мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В 11:00 в театре кукол покажут спектакль «Гуси-лебеди» с театрализованной программой «Цвети, земля родная!» Спектакль по мотивам русской народной сказки, а также праздничное шоу на тему экологии.

В театре драмы в 18:00 начнется комедийное представление в двух действиях «Тартюф».

С 18:00 до 01:00 в библиотеке «Молодёжная» по адресу: улица Ленина, 72, пройдет акция «Библионочь-2018». В программе вечера – дискуссии (в том числе, о сериале «Чернобыль: зона отчуждения»), страшные истории, настольные игры, гитарная музыка и другое.

В 19:00 в ОКЦ состоится концерт певицы Лолиты.

Воскресенье, 22 апреля

В театре кукол в 11:00 покажут спектакль «Кентервильское привидение» с театрализованной программой «Цвети, земля родная!».

Театр драмы приглашает на музыкальный спектакль «Сокровища старого пирата». Начало в 12:00. В 18:00 там покажут комедию в двух действиях «Диоген».

В 14:30 в культурном центре «Подвал-04» в краеведческом музее по адресу: улица Ленина, 165, будут рисовать с натуры.

В Доме ремесел в 10:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В рамках областного хореографического конкурса «Область танца» в кабинетах Амурской областной филармонии пройдут два мастер-класса. Начало в 11:30. Мастер-классы проведут Виктория Комбарова, педагог современной хореографии, руководитель образцовой студии современного танца «Мираж» и Анна Калыгина, педагог-балетмейстер, заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова.

В 18:00 в филармонии начнется гала-концерт конкурса «Область танца».

Суббота и воскресенье, 21 и 22 апреля

21 и 22 апреля в Grand Arena Ostrova пройдёт чемпионат ДФО по бодибилдингу и фитнесу. Начало в 18:00.