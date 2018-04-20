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20апреля
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Новое оборудование для роддома приобретено Белогорской больницей

Новое оборудование для роддома приобретено Белогорской больницей
Фото: medicinarf.ru

Белогорская больница обновляет материально-техническую базу. Как рассказал главврач учреждения здравоохранения, депутат Законодательного собрания Амурской области Андрей Рудь, для отделения акушерства и гинекологии закуплены новые функциональные кровати и медицинское оборудование общей стоимостью 1,5 миллиона рублей.

«Каждая беременная женщина имеет родовой сертификат. По этому сертификату больница получает средства на развитие именно службы родовспоможения и детства. Иными словами, за счет этих средств больница приобретает оборудование в роддом, акушерское отделение, в женскую консультацию, – отметил он. – Около ста малышей рождаются в больнице каждый месяц. Мамами становятся женщины Белогорска, Белогорского, Серышевского, Ромненского и Октябрьского районов.

Помимо новых функциональных кроватей, поступили две камеры для хранения стерильного материала, кислородный концентратор для нагнетания кислорода в операционной, в детской палате, аппарат для проверки слуха у новорожденных и новый аппарат ЭГК. В ближайшее время ожидается очередное поступление оборудования, необходимого для оказания экстренной и плановой помощи беременным, роженицам и новорожденным. В планах руководства больницы закупить оборудование еще на 2,5 миллиона рублей». Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #здоровье

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