Благовещенскую автомобилистку оштрафовали за неповиновение полицейским

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В Благовещенске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «тойоту». За рулем была женщина 1990 года рождения. Полицейские заметили, что у автомобилистки имеются признаки алкогольного опьянения.

Автоинспекторы попросили гражданку выйти из транспортного средства и сесть в патрульный автомобиль для разбирательства. Автомобилистка отказалась. На неоднократные законные требования сотрудников полиции женщина не реагировала. Ее предупредили, что по закону сотрудники полиции могут применить физическую силу.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, женщина попыталась сбежать от сотрудников полиции, при этом хватала их за форму. В этот момент подошел мужчина, который представился знакомым гражданки. Он также проявил агрессию в отношении инспекторов ДПС.

В итоге полицейским все-таки пришлось применить силу и спецсредства в отношении обоих граждан. Составлены протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Мировой судья назначил мужчине семь суток ареста, девушке – штраф в размере 1 000 рублей. Также в отношении автомобилистки составили протокол за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции.

Это правонарушение влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штрафв размере 30 000 рублей.