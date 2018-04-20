Российская авиакомпания хочет оснастить свои самолеты стоячими местами

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Представители авиалиний рассказали, что на данный момент рассматривают варианты повышения эффективности компании и увеличения количества дешевых билетов. Этому как раз и можетт поспособствовать наличие стоячих мест.

В парке авиакомпании насчитывается 18 самолетов Boeing 737-800. К концу 2019 года «Победа» планирует увеличить их число до 30 воздушных судов.

В апреле итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20 процентов. Новую модель представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. Сиденья такого типа планируется закрепить вертикальными стойками. На уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» нельзя, можно только облокотиться на него.

По словам производителя, сиденья такого типа изобретены для обеспечения «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.