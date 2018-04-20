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Автомобиль в Благовещенске врезался в столб

Автомобиль в Благовещенске врезался в столб

В пятницу, 20 апреля, в Благовещенске, в районе кольцевой развязки на улице Калинина автомобиль на скорости врезался в столб. Очевидец, снявший ДТП, предположил, что водитель находится под воздействием изменяющих сознание веществ.

Автор видео снял на камеру автомобиль и самого виновника ДТП. Мужчина сидел на водительском сиденье, он был пристегнут и не предпринимал никаких действий. На камеру очевидца почти не реагировал, не возмущался тем, что его снимают.

В ГИБДД подтвердили, что 20 апреля в 9:56 на кольцевой развязке действительно произошло ДТП, связанное с наездом автомобиля на препятствие. Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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