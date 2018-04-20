В Благовещенске ребенок ехал в машине, стоя возле водителя (видео)

Очевидец прислал ИА «Сканер» видео, запечатлевшее опасную перевозку ребенка в автомобиле. Как видно на кадрах, малыш ехал впереди, при этом он стоял возле водителя, облокотившись на переднюю панель.

Видео было снято в районе пересечения улиц Зейской и Лазо. «Вот так возят детей у нас!» – написал автор.

«Сканер» разместил ролик в социальных сетях, и за короткое время он набрал более 3,5 тысячи просмотров. «Видимо, у таких "суперродителей" есть запасные дети», – заметил один из комментаторов.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что здесь усматривается нарушение требований к перевозке детей – часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. По данному факту будет проводиться проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28