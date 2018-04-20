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20апреля
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сегодня, 16:38 4

В Благовещенск приехали голландцы-автопутешественники

В Благовещенск приехали голландцы-автопутешественники
Фото: sergio_ba_2016

В Благовещенске заметили необычный автомобиль – желтый Toyota Land Cruiser 1984 года выпуска. На старом внедорожнике по всему миру путешествует семейная пара из Голландии.

Путешествие по странам мира Кон и Кэрин начали в 2003 году. За 15 лет пара побывала в разных странах на разных континентах. Хронику своих приключений голландцы ведут на сайте landcruisingadventure.com. Средства на поездку пара зарабатывает публикациями для различных журналов и ресурсов. Фотографиями и видеозарисовками с дороги Кон и Кэрин делятся с подписчиками в Инстаграме. «Мы поражены позитивной реакцией людей, которых встречаем по пути в России. Это хороший способ освежить наш русский и познакомиться с местной действительностью», – пишут путешественники.

«Видела их в среду, проезжали через Тамбовку», – написала в комментариях амурчанка. Сколько времени голландцы на желтом «круизере» проведут в Благовещенске, пока неизвестно.

Во время поездки по Приморскому краю голландцы записали видео о Дальнем Востоке.

Просмотров всего: 318

#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    48 минут назад

    Живут же люди. А тут работаешь-работаешь, БАЦ и пенсия 200 долларов. Красота.

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Да, уж))). Проголосовавшие ещё за 6 лет стабильности, не орут им при встрече с плакатами про загнивающую проклятую Гейропу, сидя на заваленках? Простые пенсионеры россейские, наверное также по странам путешествуют.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    19 минут назад

    Последний кусок хлеба наши пенсионера дакушивают, работающие себе нечего позволить немогут, с тоской мимо сельпо проходят.Нищая страна.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    26 секунд назад

    А чего они тут ездят то? Поднадоели...

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