В Благовещенск приехали голландцы-автопутешественники

Фото: sergio_ba_2016

В Благовещенске заметили необычный автомобиль – желтый Toyota Land Cruiser 1984 года выпуска. На старом внедорожнике по всему миру путешествует семейная пара из Голландии.

Путешествие по странам мира Кон и Кэрин начали в 2003 году. За 15 лет пара побывала в разных странах на разных континентах. Хронику своих приключений голландцы ведут на сайте landcruisingadventure.com. Средства на поездку пара зарабатывает публикациями для различных журналов и ресурсов. Фотографиями и видеозарисовками с дороги Кон и Кэрин делятся с подписчиками в Инстаграме. «Мы поражены позитивной реакцией людей, которых встречаем по пути в России. Это хороший способ освежить наш русский и познакомиться с местной действительностью», – пишут путешественники.

«Видела их в среду, проезжали через Тамбовку», – написала в комментариях амурчанка. Сколько времени голландцы на желтом «круизере» проведут в Благовещенске, пока неизвестно.

Во время поездки по Приморскому краю голландцы записали видео о Дальнем Востоке.