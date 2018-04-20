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В Амурской области открывается сезон охоты на водоплавающих птиц

В Амурской области открывается сезон охоты на водоплавающих птиц
Фото: Hrunya.ru

В субботу, 21 апреля, в южных районах Амурской области начинается сезон охоты на водоплавающую дичь. Охотиться можно будет только на гусей.

Охотникам стоит особо внимательно следить за тем, где они охотятся, важно не нарушать границы охотничьего хозяйства, указанного в путевке – это чревато административной ответственностью. А за незаконную охоту на территории заказника можно попасть под уголовную ответственность.

С 3 апреля в Амурской области действует пожароопасный период. Дирекция по охране животного мира и ООПТ обращается к жителям Амурской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожнее с огнем и незамедлительно сообщать о случаях возгорания.

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#природа

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