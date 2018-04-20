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сегодня, 16:01 5

В Благовещенске у посетителя спортклуба украли около 60 000 рублей

В Благовещенске у посетителя спортклуба украли около 60 000 рублей
Фото: consultingforfitness.ru

В Благовещенске посетитель спортивного клуба лишился крупной суммы. По предварительной информации, перед посещением спортзала мужчина оставил деньги и дорогие часы в раздевалке. Неизвестный взломал шкафчик и забрал 60 тысяч рублей.

С заявлением о пропаже денег мужчина обратился в полицию. «Утром в пятницу, 20 апреля, в отдел полиции Благовещенска обратился мужчина, который сообщил, что лишился крупной суммы – около 60 000 рублей. Деньги исчезли в одном из спортивных клубов города. При этом дорогие часы остались на месте, пропали только денежные средства», – сообщили в городской полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем руководитель спортивного клуба сообщил корреспонденту «Амур.инфо», что не располагает информацией о случившемся.

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#криминал #происшествия #спорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я думал, что только бабушки с собой наличку в платочках носят. Оказывается лошарики и среди спортсменов встречаются.

  • Сашковна

    Сашковна
    33 минуты назад

    Зачем носить такие суммы с собой?

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Может, человек хотел на чай тренеру оставить, а пришёл - а деньги спёрли, не по - христиански всё это.

  • NEOS

    NEOS
    31 минута назад

    Сашковна

    Зачем носить такие суммы с собой?



    это...он на чай...

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 минута назад

    Да потому что заниматься спортом - это деньги на ветер!

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