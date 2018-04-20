В Благовещенске у посетителя спортклуба украли около 60 000 рублей

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В Благовещенске посетитель спортивного клуба лишился крупной суммы. По предварительной информации, перед посещением спортзала мужчина оставил деньги и дорогие часы в раздевалке. Неизвестный взломал шкафчик и забрал 60 тысяч рублей.

С заявлением о пропаже денег мужчина обратился в полицию. «Утром в пятницу, 20 апреля, в отдел полиции Благовещенска обратился мужчина, который сообщил, что лишился крупной суммы – около 60 000 рублей. Деньги исчезли в одном из спортивных клубов города. При этом дорогие часы остались на месте, пропали только денежные средства», – сообщили в городской полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем руководитель спортивного клуба сообщил корреспонденту «Амур.инфо», что не располагает информацией о случившемся.