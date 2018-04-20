Официальный канал в мессенджере «ТамТам» появился у Минвостокразвития России

Фото: spbit.ru

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока завело официальный канал в мессенджере «ТамТам». Подписчики канала будут первыми узнавать о главных новостях, связанных с развитием восточной части страны.

Ежедневно в канале публикуются обзоры новостей, а также самые заметные информационные сообщения. Подписаться на канал можно по ссылке.

В министерстве уделено большое внимание работе в социальных сетях. Сегодня официальные аккаунты министерства зарегистрированы в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках.

Ранее глава Минвостокразвития России Александр Галушка отметил необходимость постоянного развития площадок взаимодействия ведомства с аудиторией, в том числе иностранной.

«Одна из главных задач Минвостокразвития России – быть информативным, открытым ведомством, – отметил Александр Галушка. – Важно взаимодействовать с аудиторией там, где удобно аудитории, и не ограничиваться стандартными инструментами».