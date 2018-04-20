Амурчанке, которую пытается выселить сводная сестра, советуют идти к правоохранителям

Фото: vladtime.ru

В администрации связались с районным судом, который еще в 2017 году вынес решение в пользу Ирины Тихоновой. Женщина в суде пыталась доказать, что ее сводная сестра незаконно приватизировала земельный участок и дом, который принадлежал отцу Ирины Тихоновой.

Процесс она выиграла: выяснилось, что в сельской администрации ее сводной сестре выдали документы с недостоверными сведениями, по которым и провели процесс приватизации. По словам Ирины, сестра вновь пытается выселить ее с 8-летним сыном и предъявляет какие-то бумаги, по которым дом якобы снова отошел ей.

Женщина переживает, что так называемая родственница могла каким-то образом получить эти документы, потому что в сельской администрации у нее много родственников. В районной администрации говорят, что никаких прав на дом у сестры Ирины не может быть.

«Она подавала в суд, чтобы договор приватизации признать недействительным и выиграла процесс. И уже решение суда вступило в силу, теперь сестра не может у нее забрать дом никаким образом, потому что по решению суда этот дом отошел к Тихоновой. Мы звонили и в районный суд, и они сказали, что документов никаких об обжаловании не подавали ни одна, ни другая сторона. Разговаривали с юристом, который сказал, что право Тихоновой обратиться в прокуратуру или в полицию», – пояснили в администрации района.