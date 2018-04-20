Подозреваемый в особо тяжком преступлении разыскивается в Приамурье

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области ведет розыск мужчины. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

На вид разыскиваемому 30 лет, он среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. Волосы короткие, темные, с рыжим оттенком. На лице имеется щетина. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, черные брюки и черные туфли, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (4162) 59-41-05, 59-41-20. Телефон доверия УМВД: 59-40-59.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 19 апреля амурская полиция объявила о розыске другого мужчины, подозреваемого в особо тяжком преступлении.