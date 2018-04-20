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20апреля
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сегодня, 15:07 1

Амурский ГПЗ готов к приемке гигантского оборудования

Амурский ГПЗ готов к приемке гигантского оборудования

Общий прогресс проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» к концу марта составил 13,7 %. В сети появился ролик о статусе реализации этого проекта. Как следует из опубликованного видеоотчета, на территории завода уже ведется строительство фундаментов для основных технологических объектов, включая монтаж крупногабаритного оборудования.

Среди такого оборудования, например, указана колонна выделения азота, высота которой составит 58 метров, а масса более 850 тонн. Еще одна крупная установка – деметанизатор высотой 88 метров и массой 782 тонны. Также среди оборудования указан холодный блок, который весит более 1 600 тонн.

Доставки гигантских колонн и другого крупногабаритного и тяжеловесного оборудования на строительную площадку начнутся уже летом-осенью этого года, указано в видео. В этот же период начнется монтаж.

Доставляться гигантские грузы будут по воде. Специально для этого построены 19 судов – буксиры, баржи и понтоны, которые смогут работать в условиях низкого уровня воды в реке Зеи – до полутора метров. В марте создание флота для транспортировки крупногабаритного оборудования было завершено – проект готов к открытию навигации 2018 года. Сейчас суда Амурского ГПЗ направляются в морской порт Де-Кастри (Хабаровский край).

Кроме того, как сообщало Амур.инфо, доставка строительных грузов на площадку будет осуществляться по железной дороге. В марте Амурский ГПЗ был соединен с Транссибирской магистралью - начато рабочее движение.

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#строительство

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Комментарии
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  • Blonda

    Blonda
    1 час назад

    Молодцы, потихоньку начинаются перемены к лучшему. Если еще власть подключится, а не только газовики, то вообще хорошо будет

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