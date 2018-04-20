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20апреля
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сегодня, 14:53 4

В благовещенском лицее № 11 создадут дополнительный первый класс

В благовещенском лицее № 11 создадут дополнительный первый класс
Фото: encrypted-tbn0.gstatic.com

В благовещенском лицее № 11 решили проблему с нехваткой мест для первоклассников. С нового учебного года здесь откроют дополнительный первый класс. В него войдут более 20 школьников, семьи которых живут на территории, закрепленной за лицеем.

В Приамурье прием детей в первые классы начался с 1 февраля. В первую очередь – с 1 февраля по 30 июня – школы принимают ребят, проживающих на закрепленной за ними территории. Если же родители хотят записать ребенка в образовательную организацию, не относящуюся к месту жительства, то им придется подождать до 1 июля.

Ранее в адрес министерства образования и науки Амурской области, а также управления образования Благовещенска поступил ряд обращений, в которых горожане сообщали, что из-за перегруженности лицея они не могли даже в установленные сроки записать своих детей в эту образовательную организацию. Поскольку такая ситуация складывается не первый год, было найдено решение.

«Планируется провести перенос школьной библиотеки из кабинета № 16 в кабинет № 17, провести в освободившейся аудитории капитальный ремонт и открыть еще один первый класс. В настоящее время с родителями проводится разъяснительная работа, – прокомментировали в отделе общего образования министерства образования и науки Амурской области. – Таким образом, с нового учебного года в лицее № 11 начнут работать пять первых классов».

По вопросам приема в первый класс в Благовещенске необходимо обращаться по телефонам: (4162) 23-75-50 (Аблова Юлия Владимировна, заместитель начальника управления образования города) и (4162) 23-75-56 (Бугера Инна Александровна, начальник отдела общего и дополнительного образования).

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#образование #школа

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    И на ремонт будут сдавать родители, как и в другой школе!! НЕТ Б. ПОБОРОВ.

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    В настоящее время с родителями проводится разъяснительная работа - ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? А то, что бы сдали на ремонт по 10тр и не писали жалобы. Смех да и только был в декабре с поборами. Да ни кто и не напишет заявление, потом ребёнка выгонят или за клюют. ВОРЫ, где деньги на ремонт классов?

  • krasnova

    krasnova
    42 минуты назад

    Когда дети прейдут в 5 класс будут учится в 3 смену?

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Ученье - свет.

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