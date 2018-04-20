В благовещенском лицее № 11 создадут дополнительный первый класс

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В благовещенском лицее № 11 решили проблему с нехваткой мест для первоклассников. С нового учебного года здесь откроют дополнительный первый класс. В него войдут более 20 школьников, семьи которых живут на территории, закрепленной за лицеем.

В Приамурье прием детей в первые классы начался с 1 февраля. В первую очередь – с 1 февраля по 30 июня – школы принимают ребят, проживающих на закрепленной за ними территории. Если же родители хотят записать ребенка в образовательную организацию, не относящуюся к месту жительства, то им придется подождать до 1 июля.

Ранее в адрес министерства образования и науки Амурской области, а также управления образования Благовещенска поступил ряд обращений, в которых горожане сообщали, что из-за перегруженности лицея они не могли даже в установленные сроки записать своих детей в эту образовательную организацию. Поскольку такая ситуация складывается не первый год, было найдено решение.

«Планируется провести перенос школьной библиотеки из кабинета № 16 в кабинет № 17, провести в освободившейся аудитории капитальный ремонт и открыть еще один первый класс. В настоящее время с родителями проводится разъяснительная работа, – прокомментировали в отделе общего образования министерства образования и науки Амурской области. – Таким образом, с нового учебного года в лицее № 11 начнут работать пять первых классов».

По вопросам приема в первый класс в Благовещенске необходимо обращаться по телефонам: (4162) 23-75-50 (Аблова Юлия Владимировна, заместитель начальника управления образования города) и (4162) 23-75-56 (Бугера Инна Александровна, начальник отдела общего и дополнительного образования).